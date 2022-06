IPT receberá novo Centro de Engenharia do Google no Brasil

O escritório será instalado no IPT Open Experience, na Cidade Universitária

O novo Centro de Engenharia do Google no Brasil será instalado no IPT Open Experience, complexo de inovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O investimento da empresa faz parte do plano de expansão da operação da Engenharia no país e vai promover em São Paulo soluções para setores estratégicos a nível global. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) no evento “Google For Brasil” e contou com a participação da diretora presidente do IPT, Liedi Bernucci.

Com 123 anos de história, o IPT é um dos maiores institutos de pesquisa do país e conta com laboratórios equipados com tecnologia de excelência e equipe técnica altamente qualificada. O local escolhido para a instalação do novo escritório da empresa terá capacidade para até 400 pessoas em 7 mil metros quadrados e será utilizado inicialmente para o desenvolvimento de recursos que incluem privacidade e segurança em ambiente digital. Este será o segundo escritório de engenharia da empresa em toda a América Latina.

Sobre o IPT Open Experience

Lançado em 2019 pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa é uma parceria entre o setor público e privado que abre o campus do IPT para as empresas instalarem seus próprios centros de inovação ou participarem dos HUBs, envolvendo startups, clientes, fornecedores, universidades, centros de pesquisa, investidores, pesquisadores e órgãos de governo no mesmo ambiente. Ele é destinado para empresas de todos os portes e quaisquer setores econômicos que demandem soluções com alta intensidade tecnológica. A meta do programa é gerar novos produtos e soluções inovadoras por meio da conexão entre todos os elos da jornada da inovação em um único local.

O programa faz parte da primeira fase do projeto CITI – Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, o mais avançado ambiente e atmosfera de criatividade do Brasil, que tem como foco o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de hardtech (alta intensidade tecnológica).

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce papel fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.

No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria, como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo (USP).