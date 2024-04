IPTU 2024: PREFEITURA PRORROGA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA E DA COTA ÚNICA PARA MAIO

Por meio do Decreto nº 27.196, a Prefeitura prorrogou o pagamento da 1ª parcela e o da cota única com desconto à vista de 8% do IPTU 2024 e da Taxa de Coleta de Resíduos para o dia 15 de maio. É importante informar que a 2ª parcela também foi prorrogada para o dia 31 de maio. No entanto, a partir da 3ª parcela, as datas de pagamento permanecerão inalteradas, assim como os vencimentos subsequentes até a nona parcela. A partir da próxima quarta-feira, 10 de abril, a Prefeitura inicia a entrega dos carnês pelos Correios nos endereços que constam do cadastro municipal de cada contribuinte. Quem preferir pode realizar o pagamento pela Internet. É só acessar o Portal da Prefeitura.