IPTU começa a ser distribuído na segunda quinzena de fevereiro

O vencimento da cota única e da primeira parcela para quem optar pelo pagamento fracionado está previsto para o dia 10 de março

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros tributos municipais de Holambra vão começar a ser entregues na segunda quinzena deste mês.

O vencimento da cota única e da primeira parcela para quem optar pelo pagamento fracionado está previsto para o dia 10 de março. Serão distribuídos, no total, cerca de 6 mil documentos.

Os impostos estão divididos em três módulos: Rural, para recolhimento da Coleta de Lixo Rural; Imobiliário, para boletos do IPTU; e Mobiliário, para tributação de ISS Fixo, Alvará e Vigilância Sanitária.

Será possível também acessar o carnê eletrônico por meio do site www.holambra.sp.gov.br. Basta localizar a aba “Serviços” e, em seguida, “IPTU e Tributos Municipais”.

De acordo com o diretor municipal de Finanças, Ivan Pinheiro, o valor do IPTU sofreu esse ano reajuste equivalente à inflação do período, de 2,53%.

“Trata-se de um valor calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA”, explicou. A previsão de arrecadação, ainda segundo ele, é de R$ 6,1 milhões em 2020.

Os bancos credenciados para pagamento do IPTU e demais tributos, até a data de vencimento, são Cooperativa Sicredi e Casas Lotéricas para atendimento em guichê e Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Sicredi para autoatendimento (internet banking e caixa eletrônico).

Após o vencimento o carnê deve ser pago com 2% de multa e 1% de juros na Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas ou nos outros bancos conveniados após solicitação do boleto corrigido no setor de Lançadoria da Prefeitura.

Quem optar pelo pagamento do IPTU em cota única possui desconto de 10%, já presente no boleto. O benefício é exclusivo para essa modalidade de imposto. Ele também pode ser parcelado em até 10 vezes. A última mensalidade está prevista para o dia 10 de dezembro de 2020.