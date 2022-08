Isabela Sousa e Manuela Orsi, atletas de Campinas, são convocadas para o Pan-Americano Juvenil de Beach Tennis

As atletas do CT Lucas Sousa já disputaram a mesma competição pelo Brasil em categorias menores

Campinas, 23 de agosto de 2022 – As campineiras Isabela Sousa e Manuela Orsi, atletas do CT Lucas Sousa, vão defender a seleção brasileira de Beach Tennis no Pan-Americano que será disputado em Rosário, na Argentina, no período de 29 de setembro a 02 de novembro. A convocação oficial do Time Brasil BRB Juvenil foi anunciada nesta terça-feira, 23/08, pela entidade da modalidade. Com 15 anos, Isabela vai integrar a equipe na categoria sub-18 e Manuela foi convocada para a categoria sub-16.

Além da Argentina, país sede, e do Brasil, o Pan-Americano Juvenil também contará com as seleções do Chile, Venezuela e Equador, países que já contam com histórico na modalidade. O torneio Pan-Americano é ainda recente, tendo sido criado em 2017 e o Brasil fez sua estreia na competição no ano seguinte, em 2018.

Isabela e Manuela são treinadas pelo coach e empresário Lucas Sousa e disputam diversos campeonatos internacionais, nacionais e estaduais. No fim de semana passado, elas já haviam sido chamadas, junto com outros 64 atletas, pela Confederação Brasileira de Tênis, para um período de treinamento em Campinas.

Inspirada no pai Lucas Sousa, que já esteve na lista dos 100 melhores do mundo e hoje atua como coach de atletas profissionais, Isabela, atua como atleta desde 2018. Neste ano de 2022, ela foi, aos 14 anos, a mulher mais jovem do mundo a conquistar títulos na categoria profissional de torneios chancelados pela International Tennis Federation (ITF), além de convocações para seleções paulista e brasileira.

Há três anos, Isabela e Manuela já defenderam o Brasil no Pan-Americano na categoria sub-12, em Aruba. Na final, venceram a dupla da Venezuela, sagrando-se campeãs pan-americanas. Em 2021, quando as competições foram retomadas, por conta da pandemia, ainda como amadora, Isabela voltou a ser convocada para o Pan- Americano na categoria sub-14, sagrando-se bicampeã pan-americana.