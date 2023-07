Itamaraty F.C e Carvão F.C disputam final do Amador neste sábado em Artur Nogueira

Emoção e rivalidade tomarão conta da final enquanto as equipes lutarão pelo título no Estádio Fábio Ferrari, às 16h

Artur Nogueira se prepara para uma tarde de muita emoção e rivalidade no próximo sábado (22), às 16h, no Estádio Municipal Fábio Ferrari. A tão aguardada final do Campeonato Amador de Futebol 2023 está prestes a acontecer, colocando frente a frente as equipes Itamaraty F.C e Carvão F.C.

O torneio é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, e tem sido marcado por partidas acirradas e o crescimento do futebol amador na região.

De acordo com o secretário de Esporte, Lazer & Juventude, a expectativa em torno dessa partida é enorme, pois ambas as equipes têm demonstrado um desempenho excepcional ao longo da competição.

“Durante os meses de intensos jogos, o Itamaraty F.C e o Carvão F.C se destacaram, superando diversas adversidades e equipes talentosas para chegar à tão sonhada final”, disse.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou a importância do esporte para a cidade e ressaltou o apoio da Administração Municipal ao campeonato.

“O esporte é uma ferramenta essencial para promover a integração, a saúde e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Temos investido cada vez mais no esporte amador, proporcionando estrutura adequada para a prática esportiva e apoiando eventos como esse campeonato. Desejo sucesso a ambas as equipes e que tenhamos uma final memorável”, declarou Sia (PSD).

PROIBIÇÕES

Para preservar o bem-estar animal e garantir a segurança da comunidade, a Lei Municipal nº 010/2022 proíbe o manuseio e a soltura de fogos de artifício com estampido em toda a cidade. Durante a final do Campeonato Amador 2023, é essencial respeitar essa proibição, promovendo um ambiente livre de perturbações sonoras e proporcionando conforto a animais e pessoas sensíveis ao barulho.