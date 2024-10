Itapira ganha reforço na segurança com novas motocicletas para a GCM

Na manhã da última quinta-feira, 24, durante o Desfile Cívico comemorativo ao aniversário de 204 anos da cidade, a Prefeitura apresentou as três novas motocicletas adquiridas para a frota da Guarda Civil Municipal de Itapira. As motos chegaram à cidade na quarta-feira à tarde e serão colocadas para uso nos patrulhamentos assim que os trâmites de documentação estiverem finalizados.

As três Kawasaki Versys 650, que possuem maior potência e agilidade, foram adquiridas pelo valor de R$ 232.470,00 e os recursos financeiros são provenientes de emenda parlamentar da Deputada Federal Sâmia Bomfim e também de uma contrapartida municipal no valor de R$ 34 mil.

As novas motos já vieram equipadas com a identidade visual da GCM, baús e giroflex. “Essa aquisição é mais um marco para a nossa GCM. Elas irão garantir uma resposta ainda mais rápida das nossas equipes do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) e, consequentemente, representam mais segurança à nossa população”, destacou a comandante Patrícia Zacarioto.

A aquisição das novas motocicletas faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Itapira, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, para fortalecer a GCM e garantir mais segurança para a população. Nos últimos anos, a corporação recebeu novas armas, viaturas, equipamentos e principalmente investimentos em recursos humanos com aumento do efetivo e treinamentos para os guardas.