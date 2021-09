Itapira inicia entrega de mais uma remessa dos kits de alimentação para alunos da rede municipal

O responsável pelo aluno terá até cinco dias úteis após o prazo final estabelecido para o nível de ensino correspondente para retirar o kit na escola

A Secretaria Municipal de Educação iniciou ontem a entrega de mais uma remessa dos kits de alimentação para as famílias que fizeram a adesão. Os pais e responsáveis devem comparecer na própria escola do aluno no turno em que ele estuda, respeitando o horário das 08h00 às 11h00 para a turma da manhã e das 13h00 às 16h00 para a turma da tarde.

Nesta remessa os kits receberam várias melhorias. Além do aumento do leite em pó de 400g para 800g e do achocolatado de 200g para 400g, foi inserido um pacote de aveia de 170g, houve troca da almôndega por atum, troca do molho de tomate por extrato e também alteração de algumas marcas de alimentos.

Ontem, dia 14, foram entregues os kits das crianças do Berçario I e II dos CEIs (Centros de Educação Infantil), dos Grupos III e IV da Pré-Escola e do 1° e 2° ano do Ensino Fundamental. Hoje, quarta-feira, ocorre a entrega do Grupo I dos CEIs e do 3° ano do Ensino Fundamental.

Amanhã, dia 16, serão entregues para alunos do Grupo II dos CEIs e do 4° ano do Ensino Fundamental. Na sexta-feira, dia 17, a entrega será concluída com alunos do 5° ano do Ensino Fundamental e do EJA.

O responsável pelo aluno terá até cinco dias úteis após o prazo final estabelecido para o nível de ensino correspondente para retirar o kit na escola e após esse limite a adesão será cancelada e o nome da criança será desconsiderado na próxima remessa.

Itens do Kit de Alimentos

Achocolatado: 400g

Arroz agulhinha longo fino: 2kg

Biscoito água e sal: 2 pacotes

Biscoito doce tipo maisena: 2 pacotes

Feijão carioca: 1kg

Fubá: 1kg

Leite em pó integral e instantâneo vitaminado: 800g

Macarrão sêmola com ovos tipo espaguete: 500g

Macarrão sêmola com ovos tipo parafuso: 500g

Extrato de tomate: 2 unidades

Óleo de soja: 900ml

Sal refinado: 1kg

Sardinha em óleo comestível: 2 unidades

Atum ralado: 170g

Aveia em flocos finos: 170g