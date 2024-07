Itapira recebe Selo Prata por Boas Práticas em HIV/Aids

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, recebeu, no último dia 26, o Selo Prata do Programa de Qualificação para Obtenção de Selos de Boas Práticas em HIV/Aids do Governo do Estado de São Paulo. A premiação ocorreu durante o Fórum Estadual de Dirigentes em IST/Aids promovido pelo Centro de Referência e Treinamento DST/Aids do Estado de São Paulo, em São Paulo.

O reconhecimento é oferecido aos municípios que, ao longo de nove meses, se empenharam com ações para melhorar os dados de 54 indicadores específicos de análise do serviço, dentre eles reduzir novas infecções e a morbimortalidade associada a IST/HIV, combater a discriminação contra pessoas vivendo com HIV/Aids, realizar ações educativas sobre o tema, melhorar o acesso à terapia antirretroviral, articular trabalho em rede, fazer testes rápidos e ofertar auto testes, dentre outros. Esse trabalho é coordenado pelo Serviço de Atendimento Especializado em HIV/Aids (SAE) da Vigilância Epidemiológica, que é composto por uma equipe multidisciplinar.

“É um reconhecimento importante pelo trabalho realizado por toda a nossa equipe e também por toda a rede de saúde de Itapira. Mostra que estamos no caminho certo em nossas ações. E continuaremos trabalhando em busca, principalmente da redução de novos casos e da melhora da qualidade de vida dos pacientes que vivem com o vírus”, destacou Josemary Apolinário, responsável pela Vigilância Epidemiológica.

O Programa de Qualificação para Obtenção de Selos de Boas Práticas em HIV/Aids tem como objetivo apoiar os municípios na qualificação da atenção à saúde voltada para as pessoas vivendo com HIV e também na promoção e prevenção para população em geral.

Vale lembrar que em 2023, as ações da Vigilância Epidemiológica fizeram com que o município recebesse o prêmio Luiza Matida, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que reconhece as boas práticas e ações realizadas no município para a eliminação da transmissão vertical da sífilis congênita.