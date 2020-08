Itapira registra mais um óbito por Covid-19

Mais um óbito causado pelo coronavírus (Covid-19) foi confirmado nesta terça-feira em Itapira. Trata-se de um homem de 77 anos que faleceu no último domingo e tinha exame positivo para a doença, porém o óbito continuava em investigação para determinar a causa básica da morte. O paciente tinha hipertensão e diabetes e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 25 de junho.

Foram confirmados 05 casos novos do Coronavírus. Do total de 17 pacientes internados há 6 na UTI (3 positivos e 3 suspeitos) e 11 no quarto (6 positivos e 5 suspeitos)