Itapira tem mais três óbitos suspeitos de Covid-19

Três óbitos registrados em Itapira estão sendo investigados por suspeita de coronavírus (Covid-19). Todos os exames foram colhidos e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. As vítimas são três homens com idades de 90, 77 e 83 anos. Um deles não possuía nenhuma comorbidade e outros dois acumulavam outras doenças.

No boletim atualizado do fim da tarde de hoje o município contabiliza 42 casos suspeitos de Covid-19, 12 casos positivos, 15 casos negativos e 9 casos excluídos pelo Protocolo do Ministério da Saúde. Entre os positivos estão dois óbitos, um de um itapirense e outro de uma mulher que residia em outra cidade.

