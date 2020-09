Itapira tem quatro candidatos a prefeito e 127 a vereador

Desde domingo, 27, quatro candidatos disputam os votos de eleitores itapirenses, com o início da campanha eleitoral para prefeito. As eleições acontecem excepcionalmente neste ano dia 15 de novembro, por causa da pandemia do novo coronavírus. Os quatro nomes estão com registros cadastrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Pelo grupo da situação e com apoio do deputado estadual Barros Munhoz, o médico Newton Santana (PSDB) debuta nas eleições, tendo como candidato a vice o ex-servidor público Elias Orsini.

O ex-prefeito Antonio Hélio Nicolai, o Toninho Bellini (PSD) concorre mais uma vez ao pleito, tendo como candidato a vice uma repetição da eleição passada, o advogado Mário da Fonseca (PSL).

Outros dois candidatos estão definidos. Luís Henrique Ferrarini, do MDB, e o tenente-coronel Silvio Marques, do DEM, também estão inscritos como candidatos.

Itapira contará com 127 candidatos a vereador. Constam no registro do TSE candidatos da Democracia Cristã, DEM, MDB, PL, Podemos, PP, PSD, PSDB, PSL, PSOL e Republicanos.

Consultas por município e cargo, acesso às informações detalhadas sobre a situação dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, que pediram registro para concorrer às Eleições Municipais de 2020 já estão disponíveis na plataforma DivulgaCandContas, do TSE. A ferramenta traz ainda todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às prestações de contas dos concorrentes.

A situação do registro do candidato aparece ao lado da foto, além do tipo de eleição à qual ele está concorrendo e um guia sobre os termos, inclusive os jurídicos, utilizados para definir a situação dele perante a Justiça Eleitoral.

Quando o processo é registrado na Justiça Eleitoral, é informada a palavra “cadastrado” e, em seguida, “aguardando julgamento”. Isso significa que o candidato enviou o pedido de registro de candidatura, mas o pedido ainda não foi julgado, ou seja, o processo está tramitando e aguarda análise.

Após o processo ser apreciado, o registro pode ser considerado “apto” ou “inapto”. Caso o candidato não tenha nenhuma contestação e o pedido tenha sido acatado, a situação que aparecerá no sistema será “apto” e “deferido”. Candidatos que aparecem como aptos, mas houve impugnações e a decisão é no sentido de negar o registro. Nesse caso, a situação será “apto” e o complemento será “indeferido com recurso”.