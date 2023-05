IV SARAU DE DANÇA DO VENTRE DO CLUBE UNIÃO POSSENSE

Parabéns às alunas lindas e dedicadas da Dança do Ventre do UPFC que realizaram um Sarau maravilhoso, com apresentações belíssimas e emocionantes. Parabéns à Professora Ale Esch pela organização e direção artística impecáveis do Sarau. Um agradecimento especial aos pais, familiares e amigos que prestigiaram nossas dançarinas, incentivaram do começo ao fim e tornaram a noite de 20 de maio ainda mais especial. À Diretoria Executiva do UPFC, Conselho Deliberativo, Administração e funcionários do Clube, pelo apoio irrestrito e o sucesso na organização de mais um grande evento no Clube. Agradecimento também à empresa Italian Party que serviu um delicioso rodízio de pizzas aos presentes e deixou a noite ainda mais saborosa. Aguardem porque em breve tem mais!