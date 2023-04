Jacaré que precisou ser eutanasiado após maus-tratos é taxidermizado e irá compor acervo do museu

O jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) resgatado na Rodovia SP-352 pela Defesa Civil no início do mês e que precisou ser eutanasiado devido aos graves ferimentos causados por maus-tratos passou pelo processo de taxidermia e em breve irá compor o acervo do Museu de História Natural de Itapira.

O animal, após ser eutanasiado, foi entregue ao museu pela Clínica Xodó e o processo de preservação da pele foi executado pelo biólogo, taxidermista e coordenador dos museus de Itapira José Carlos Simão Cardoso Júnior. “Muitas mortes têm sido causadas por pescadores que visam evitar que suas redes sejam danificadas por esses animais durante a tentativa de se alimentar dos pescados. A caça e a exploração comercial de jacarés buscando a produção e a extração de carne e couro também tem um grande impacto na redução populacional desses animais”, lamentou.

A peça foi finalizada no início da semana está em processo de secagem para depois ser exposto. Algumas marcas de agressões e a falta da parte de sua cauda foram preservadas. “Aqui nós ensinamos sobre a importância da preservação das espécies e infelizmente esse é um exemplar do que devemos aprender a não fazer com os animais”, completou Cardoso Júnior.