Jacob vistoria nova sede e parabeniza a GCM nos 51 anos de existência

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob parabenizou na tarde de hoje, 4/6, os Guardas Civis Municipais pela data de 51 anos de início dos trabalhos da corporação. O Chefe do Executivo, esteve acompanhado do comandante da GCM, Hildo Dorigan e dos secretários de Segurança Pública, Sidney de Oliveira Poloni e Infraestrutura e Serviços, Carlos Roberto Piffer, filho do ex-prefeito Carlos Piffer, que transformou a antiga Guarda Noturna, para Guarda Municipal. Eles vistoriaram as obras da nova sede da guarda.

O espaço, na avenida Carlos Burgos, ao lado do Unidade de Saúde do Centro já está em funcionamento. No equipamento público estão a central de monitoramento, salas de capacitação e palestras, sala administrativa, Defesa Civil, Trânsito, vestiários, banheiros e o Canil da GCM.

“Nestes 33 anos de GCM, nunca tivemos uma sede deste porte. Podemos planejar e preparar ações que garantam a segurança da cidade. Só temos a agradecer ao prefeito Jacob, pois, é um local a contento nossos guardas”, ressaltou o comandante Hildo Dorigan.

Jacob defendeu os investimentos na GCM e importância dela para a cidade de Amparo. “Nestes anos, conseguimos estruturar com novas viaturas e pudemos criar a secretaria de Segurança Pública, que reforçará ainda mais as questões da segurança. Pudemos nos tempos de vereador e Conseg – Conselho Comunitário de Segurança elaborar e aprovar a lei que possibilitou a mudança para a Guarda Civil Municipal, buscando novos recursos para o crescimento da GCM em Amparo”, ressaltou o prefeito de Amparo.