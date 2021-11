Jaguar e carreta batem de frente na BR-040

O motorista da carreta contou à equipe de reportagem da TV Globo que havia saído de Ipatinga, no Vale do Aço, e seguia para Congonhas, mas não soube explicar como o acidente aconteceu e falou somente que, de repente, os veículos colidiram.

Há marcas de frenagem na pista e pedaços de peças automotivas. Nenhum dos dois motoristas se feriu.

Com o impacto da batida, a carreta e o Jaguar foram arremessadas para um lote, às margens da rodovia. A carreta ficou com a cabine retorcida e o Jaguar com a frente completamente destruída.