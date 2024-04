JAGUARIÚNA AMPLIA FAIXA ETÁRIA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE PARA CRIANÇAS E JOVENS DE 10 A 14 ANOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai ampliar a faixa etária para vacinação contra a dengue na cidade. A partir desta segunda-feira, dia 22 de abril, adolescentes de 13 e 14 anos também poderão receber doses do imunizante, e não mais apenas crianças de 10 e 11 anos.

A mudança acontece após orientação do Ministério da Saúde, que decidiu ampliar a faixa etária da campanha de vacinação contra a dengue devido à baixa procura até o momento pelos grupos prioritários em todo o País.

Jaguariúna conta hoje com um estoque de 778 doses da vacina. Pouco mais de 230 crianças de 10 e 11 anos foram imunizadas até o momento. A vacinação começou no último dia 10 de abril na cidade.

A Secretaria de Saúde reforça ainda que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Governo Federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde.

RELAÇÃO DE UBSs PARA A VACINAÇÃO:

Florianópolis

12 de Setembro

Miguel Martini

Nova Jaguariúna

Cruzeiro do Sul

Roseira de Baixo

Roseira de Cima

Fontanella

Foto: Ivair Oliveira / arquivo