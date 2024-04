JAGUARIÚNA APOSTA EM TECNOLOGIA AVANÇADA NO COMBATE À DENGUE

Em meio à maior epidemia de dengue na história recente do Brasil, Jaguariúna destaca-se por sua abordagem inovadora e integrada no combate a essa doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo especialistas, o uso de tecnologia aliado a métodos tradicionais é fundamental para conter a propagação da dengue.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem adotado diversas estratégias para enfrentar o desafio. Além de ações tradicionais, como o controle mecânico e atendimento de casos suspeitos, o município integra a tecnologia em seus métodos de combate e controle da doença.

Um sistema inovador permite o mapeamento das áreas de risco, facilitando o monitoramento epidemiológico em tempo real. Ao passar por avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h com sintomas de dengue, o paciente tem seu endereço automaticamente mapeado, via georreferenciamento, permitindo identificar outros casos na região. Além disso, há agendamento via sistema para acompanhamento em unidades de saúde específicas, garantindo um monitoramento contínuo do paciente.

A integração de serviços também envolve o uso de drones para vistoria em imóveis de difícil acesso e um canal de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas da população.

Além das ações diretas, a Prefeitura tem investido em conscientização da população, envolvendo escolas e realizando visitas periódicas para orientações sobre prevenção e controle de criadouros de mosquitos. A atuação conjunta da Secretaria de Obras na remoção de entulhos também faz parte do esforço para combater o Aedes aegypti.

No cenário nacional, a discussão sobre o combate à dengue ganha destaque. Em audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT), especialistas enfatizam a importância do desenvolvimento de inovações e do uso de novas tecnologias associadas à produção de imunizantes para enfrentar a epidemia.

No âmbito do manejo integrado de vetores, o Município de Jaguariúna segue diretrizes que incluem vigilância entomológica e medidas de controle mecânico, biológico, legal e químico. Ações simples, como a eliminação de criadouros e a conscientização da comunidade, são fundamentais nesse processo.

Nesse contexto, a união de esforços da comunidade e das autoridades locais é essencial para conter a propagação da dengue e de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em Jaguariúna, a integração de tecnologia e estratégia tem sido uma aliada poderosa nessa batalha contra o mosquito e suas consequências devastadoras.