Jaguariúna atinge 88% da população vacinada com duas doses contra a Covid; Imunização de crianças ainda é baixa

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atingiu nesta quinta-feira, dia 7 de abril, a marca de 88% da população vacinada com duas doses contra a Covid-19. Já receberam as duas doses do imunizante 50.908 pessoas, entre adultos e acrianças.

Entre adolescentes e adultos, 92% já foram vacinados com as duas doses da vacina. Já quando se mede o público de 5 a 11 anos de idade, o índice de imunização completa é de 42,7% – ou seja, menos da metade do índice atingido pelo público de jovens e adultos.

No total, Jaguariúna aplicou até quinta-feira 134.783 doses de vacinas contra a Covid. O número total de moradores na cidade é estimado em 58 mil, dos quais 4.985 são crianças de 5 a 11 anos, segundo dados da Fundação Seade.

“Nós continuamos apelando aos pais e responsáveis para que levem seus filhos para receber a vacina contra a Covid. Já está comprovado que a vacina é segura e muito eficaz na proteção de crianças e adultos contra o coronavírus”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Nesta semana, a Secretaria de Saúde começou a aplicar a quarta dose da vacina nas pessoas que têm 60 anos ou mais. Pode ser imunizado quem recebeu a terceira dose há pelo menos 4 meses.