JAGUARIÚNA ATINGE MAIS DA METADE DA POPULAÇÃO VACINÁVEL COM UMA DOSE CONTRA A COVID

Jaguariúna superou nesta semana a marca de 50% da população vacinável imunizada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. O índice de metade da população com mais de 18 anos vacinada contra o coronavírus foi atingido no dia 27 de junho. Nesta terça-feira, dia 29, o índice já era de 51,2%. Jaguariúna possui 44.500 pessoas que devem ser vacinadas pelo Programa Nacional de Imunização contra o coronavírus.

Até esta terça, haviam sido vacinados com a primeira dose ou com dose única 22.787 jaguariunenses, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Outras 6.391 pessoas (14,4% da população vacinável) já completaram a imunização com duas doses, totalizando 29.178 doses de vacina aplicadas na cidade.

“Com a estratégia adotada pelo Município desde o início da vacinação, conseguimos agilidade na aplicação da vacina, um gerenciamento de doses com aproveitamento de 100% das doses, ou seja, não temos sobras de vacina e também não ficamos com estoque”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“Isso só foi possível pelo comprometimento de toda a equipe da saúde que divide seu dia entre seu posto de trabalho normal e a vacinação, isso foi fundamental para obter bons resultados”, completa a secretária.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h. Nesta quarta-feira, começam a ser vacinadas pessoas de 40 a 42 anos de idade e continuam a ser imunizados outros públicos.