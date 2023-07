JAGUARIÚNA CONCLUI PROGRAMA ‘RECOMPONDO SABERES’ E CERTIFICA PROFESSORES NO PÓS-PANDEMIA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, foi destaque no Programa Recompondo Saberes – Sesi para Todos, do Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-SP). O programa começou em fevereiro e se encerrou em junho deste ano.

Ao todo, 416 dos 645 municípios de todo o Estado participaram do programa. Segundo a Secretaria de Educação de Jaguariúna, houve um aumento considerável da proficiência de Língua Portuguesa e Matemática.

Em Jaguariúna, quatro escolas municipais participaram: Prefeito Adone Bonetti, Franklin de Toledo Piza Filho, Prefeito Joaquim Pires Sobrinho unidade 1 e Professor Mário Bergamasco, além de 50 professores da rede pública de ensino.

Todos os docentes da cidade concluíram o curso e receberam certificados. A cerimônia de apresentação dos resultados do programa foi realizada na última terça-feira, dia 11 de julho, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Sesi, em São Paulo.

O Programa Recompondo Saberes foi criado com o objetivo de apoiar a recuperação do processo de alfabetização e a ampliação de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática nas escolas em todo o Estado após a pandemia de Covid-19.

Os alunos das unidades de ensino de Jaguariúna escolhidas para o programa – dos 2º, 3º e 4º anos – apresentaram dificuldades de desempenho provocadas pelo ensino remoto durante a pandemia. Os professores dessas escolas foram capacitados pelo Sesi para uma atuação personalizada junto aos estudantes visando a recomposição da aprendizagem. Tudo sem qualquer custo para a Prefeitura.

Segundo o Governo do Estado, foram 80h de formação com acompanhamento de resultados, no atendimento presencial, direcionado às escolas de cidades com até 100 mil habitantes. Os municípios maiores participaram do programa na modalidade remota, com carga horária de 40h.

