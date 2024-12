JAGUARIÚNA CONQUISTA MAIS UMA VEZ O PRÊMIO MUNICÍPIO AGRO PAULISTA

A Prefeitura de Jaguariúna conquistou pela quinta vez consecutiva o prêmio “Município Agro Paulista”, oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. A premiação ocorreu nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A premiação é oferecida pelo Governo de São Paulo aos municípios que adotam iniciativas sustentáveis e inovadoras para o fortalecimento do Agro Paulista.

Jaguariúna ficou na 16ª posição no Ranking de Desenvolvimento Rural Sustentável Paulista do Município Agro, que este ano foi dividido em três grupos de cidades, categorizadas com base em seus Produtos Internos Brutos (PIBs). Jaguariúna foi classificada no Grupo 1, concorrendo com 114 municípios, recebendo a certificação.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente e Agropecuária da Prefeitura de Jaguariúna, Aline Granghelli Catão, recebeu a premiação.

O Programa Município Agro completou em 2024 sua 5ª edição, incentivando, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo (SAA) em parceria com as prefeituras.

Foto: divulgação