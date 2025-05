JAGUARIÚNA É A MELHOR CIDADE DA RMC EM QUALIDADE DE VIDA E A 16ª DO PAÍS

Jaguariúna é a única cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) a aparecer entre as 20 melhores de todo o País no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025, que avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros. A cidade aparece na 4ª colocação entre os municípios de 20 mil a 100 mil habitantes e no 16º lugar no ranking geral, com nota 69,49.

O indicador avalia a realidade socioambiental dos municípios brasileiros levando em conta as necessidades básicas da população. O índice considera três eixos principais (necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades), divididos em 12 componentes (nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, qualidade do meio ambiente, direitos individuais, liberdades individuais e de escolha, inclusão social e acesso à educação superior).

“O resultado do Índice de Progresso Social, que coloca Jaguariúna entre as 20 melhores cidades do Brasil e na 4ª colocação entre os municípios de 20 mil a 100 mil habitantes, é um reconhecimento extremamente significativo. Esse indicador reflete, de forma clara, o comprometimento do município com políticas públicas eficazes e integradas, sempre priorizando a qualidade de vida da nossa população”, disse o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

O IPS é um índice desenvolvido pela organização internacional Social Progress Imperative (SPI), que também coordena a publicação anual do IPS para 170 países. O IPS Brasil 2025 abrange todos os 5.570 municípios brasileiros, dos 26 estados e o Distrito Federal.

Confira todos os dados do IPS Brasil 2025 no link: https://tinyurl.com/4jmfkhn3.