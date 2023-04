JAGUARIÚNA É DESTAQUE NA REVISTA CITY’S BOOK

Reportagem Susi Baião

Fotos: Susi Baião

WA cidade de Jaguariúna foi o destaque da revista City’s Book. A edição foi lançada na quarta- feira (26), no Hotel Matiz.

O evento contou com a presença do prefeito Gustavo Reis; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Josino Silva; do presidente da câmara de vereadores, Romilson Silva; vereador Ton Proêncio; representantes das empresas patrocinadoras do projeto e demais autoridades.

A revista, editada em três idiomas – português, inglês e mandarim, é voltada aos segmentos governamental e empresarial e tem como objetivo ampliar a visibilidade do município, divulgando as ações da Administração e possibilitar a geração de parcerias, investimentos e desenvolvimento com novas empresas e indústrias.

A edição de Jaguariúna conta a história da cidade e projetos e ações de todas as secretarias. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Josino Silva, essa é uma grande oportunidade para o fomento econômico da cidade. ” Esse evento é de suma importância. Através da revista nossa cidade está sendo divulgada para os quatro cantos do mundo.

Tenho certeza que, através dela, muitos empresários vão tomar conhecimento da cidade. E como diz nosso prefeito Gustavo, Jaguariúna é a melhor cidade para se morar e investir. Então venha investir em Jaguariúna, a prefeitura é parceira, a secretaria de Desenvolvimento Econômico também, estamos de portas abertas para receber todos vocês”, disse o secretário. Outro fator importante, segundo ele, é fazer com que os próprios empresários que estão na cidade se conhecerem.

“Muitos precisam comprar matéria prima e vão para outra cidade e não sabem que o material que eles precisam muitas vezes está dentro da cidade. Muitas pessoas não sabem nem as empresas que estão no município”, pontuou Josino.

A diretora executiva da multinacional italiana Giobert do Brasil, que está na cidade desde o ano de 2011, sra. Sirlene Mendes, conta porque Jaguariúna foi escolhida para ser a primeira sede no Brasil: “A escolha da cidade foi porque fizemos uma pesquisa de campo para entender primeiramente a qualidade de vida, como era a estrutura em termo de logística, nós precisamos muito desse sistema logístico e Jaguariúna é muito bem localizada perto dos principais portos e aeroportos do estado de São Paulo, e claro que isso foi um grande fator para a escolha da cidade. Estamos muito contentes aqui, acreditamos no potencial do município e, dessa forma, a gente acredita que a nossa empresa tem a possibilidade de crescer, graças a mão de obra que conseguimos desenvolver no município”, disse.

O presidente da Sky, Raphael Denadai, também falou da presença da empresa na cidade e a parceria com a prefeitura. “A Sky está aqui para reforçar a parceria com a cidade de Jaguariúna e com o cidadão. Nós sabemos que em muitos locais nós somos a única forma de promover entretenimento, direcionados à família. E nosso DNA tem esse lado social.

A importância de estarmos hoje aqui é de reforçar esses votos com a cidade, com a região e com os cidadãos para que possamos continuar esse desenvolvimento social sustentável que buscamos. Nós realizamos várias ações sociais na cidade, a última foi o projeto ” Viver Bem”, fizemos uma análise oftalmológica de todos os alunos da rede municipal pública e depois fornecemos óculos para eles. Dessa forma eles tem a chance de enxergar melhor e de aprender melhor”, ressaltou o presidente.

O diretor da empresa de tecnologia médica Frezenius, sr Luiz Parente, explica a importância de um projeto como esse no ramo empresarial.

” Nós estamos aqui há 20 anos e poder contribuir com a divulgação da cidade com uma empresa multinacional que somos é muito importante porque nos ajuda a trazer para nossa empresa novas parcerias, bons profissionais para a cidade e ajuda no seu desenvolvimento. O projeto da revista é muito importante e nós da Frezenius estamos muito felizes em poder participar,” concluiu Parente.

Para o prefeito Gustavo Reis, a revista possibilitará a chegada de novos investidores que trarão não apenas empregos, mas progresso e bem-estar à população. Isso é fundamental, principalmente, no atual cenário de crise que o país se encontra. “É uma revista internacional trilingue onde temos a oportunidade de mostrar tanto nacionalmente quanto ao exterior, a cidade de Jaguariúna em todos os aspectos, com todas as informações e dados necessários para que a gente possa atrair futuros investimentos para o município.

Um cidade com três rios, uma cidade que tem um alto índice de desenvolvimento econômico humano, ganhou prêmio na Onu por zerar a mortalidade infantil e a revista registra um pouco desse adjetivo e as qualidades que a cidade oferece para morar e investir. Jaguariúna ganha mais um veículo, uma ferramenta em uma plataforma internacional para que novos empreendedores venham investir na cidade gerando empregos e renda para nossa cidade”, completou o prefeito.

A edição de Jaguariúna contou com o patrocínio da Alea, Camfil, Flex, Fresenius Medical Care, Giobert do Brasil, Hotel Matiz, Sky, JCruz Assessoria, Mitra, Nemera, Seminal e Unifaj.