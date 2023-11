JAGUARIÚNA É DESTAQUE NO MAIS IMPORTANTE CONGRESSO DE INFORMÁTICA DE EDUCAÇÃO DO BRASIL

Foto: divulgação

A Educação de Jaguariúna, que adota a aprendizagem criativa e o pensamento computacional na rede municipal de ensino, foi destaque no Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) 2023, realizado de 6 a 10 de novembro na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com a presença de representantes nacionais e internacionais da área.

Dos 815 artigos científicos inscritos no congresso, o trabalho das professoras de Jaguariúna Luciene Mára de Lima e Telma Aparecida Alves Conti – sob orientação do professor Marcos Borges, PhD em Ciência da Computação, professor na Unicamp e atual presidente da Univesp Nacional – foi reconhecido entre os 375 melhores que serão publicados pelo evento.

Segundo a Secretaria de Educação, “o trabalho descreve aulas ministradas com Scratch, Aprendizagem Criativa e Pensamento Computacional para os alunos do 4º ano da Escola Municipal “Professor Mário Bergamasco” em 2022”. “A proposta construcionista desenvolvida nas aulas provou científica e academicamente que os alunos se engajaram e desenvolveram habilidades com muito mais facilidade e em tempo menor que o esperado”, diz a secretaria.

A secretaria também destaca a relevância de trabalhos como este para fortalecer na rede habilidades de pensamento crítico, criativo, computacional e empreendedor, “uma vez que as aulas abordam a linguagem de programação”.

Ainda segundo a pasta, no primeiro semestre deste ano, o trabalho foi testado em várias escolas, atendendo alunos do Ensino Fundamental por meio dos monitores de informática, e foi considerado “um sucesso junto aos alunos e professores”.