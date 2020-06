Jaguariúna é líder em Educação Pública da RMC

De acordo com análise feita pela INDSAT, a cidade de Jaguariúna conquistou a liderança do ranking de Educação Pública da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Quinze cidades da região fazem parte da lista geral. A 1ª colocada registrou 759 pontos e ficou com Alto Grau de Satisfação.

O resultado mostra que Jaguariúna se mantém entre as primeiras colocações do ranking geral de Educação Pública Municipal. O objetivo é compreender e mensurar a percepção dos moradores em relação à área.

A Educação da cidade apresenta Alto Grau de Satisfação desde o início de 2017. O menor índice registrado foi de 686 pontos, no 3º trimestre de 2018. Nos demais levantamentos, as pontuações ficaram entre 734 e 763 pontos. Portanto, o índice atual encontra-se estabilizado.

O índice de satisfação utilizado para calcular o grau de satisfação das áreas é calculada a partir de uma metodologia exclusiva de classificação da INDSAT. Os resultados refletem exclusivamente a opinião dos moradores.

A Educação Pública de Jaguariúna recebeu 73% de “ótimo” e “bom”, 22% de “regular” e 5% de “ruim” e “péssimo”. Por isso, mais da metade dos moradores aprovam o setor.