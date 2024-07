JAGUARIÚNA ESTÁ ENTRE AS 10 MELHORES DO BRASIL EM QUALIDADE DE VIDA

Jaguariúna é uma das dez melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, segundo dados do Índice de Progresso Social (IPS), uma metodologia internacional que calcula o bem-estar da população a partir de dados oficiais. O levantamento é inédito e levou em conta informações de todos os 5.570 municípios brasileiros. Jaguariúna ocupa a 9ª colocação no ranking do IPS Brasil, com nota 70,29.

A cidade está à frente da metrópole Campinas (18º lugar) e até mesmo de algumas capitais, como São Paulo (40º) e Rio de Janeiro (229º).

O levantamento leva em conta ao menos 52 indicadores, entre órgãos oficiais e de institutos de pesquisa, como o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico. O IPS Brasil é dividido em três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. Cada uma delas tem quatro componentes, e formam a média final.

Jaguariúna se destacou na dimensão Necessidades Humanas Básicas, com nota 83,72 – onde entram números da Saúde, do saneamento e abastecimento de água, segurança pública e moradia – e Fundamentos do Bem-estar, com nota 73,7, que leva em conta dados das áreas de educação, acesso à informação, expectativa de vida e qualidade do meio ambiente, entre outros.

“É mais uma ótima notícia para nossa cidade. Ficar entre os 10 municípios com melhor qualidade de vida em todo o País nos enche de orgulho e satisfação. Isso comprova que nossas ações e políticas estão no caminho certo e ajudaram a melhorar a vida da população”, comemorou o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Veja mais informações sobre o IPS Brasil no link: https://ipsbrasil.org.br/explore/scorecard/SP/3524709