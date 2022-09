JAGUARIÚNA FECHA JULHO COM SALDO POSITIVO NA CRIAÇÃO DE EMPREGOS

Julho foi mais um mês de saldo positivo de empregos formais em Jaguariúna. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta semana, a cidade fechou julho com saldo de 155 vagas com carteira assinada criadas.

Com o resultado, Jaguariúna registra um saldo acumulado de 760 vagas de emprego geradas em todo o ano.

Serviços, com 91 vagas criadas, e Comércio, com 29, foram as áreas de destaques na geração de emprego na cidade. Em seguida vêm construção (19) e indústria (16).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna avalia como positiva a criação de novos empregos formais na cidade e diz que a expectativa é ainda melhor para o segundo semestre deste ano.