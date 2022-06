Jaguariúna ganha programa de formação gratuita em tecnologia que conecta alunos e vagas de emprego

Lançado em parceria com a prefeitura de Jaguariúna, nesta quarta (22), programa de qualificação com mais de 180 cursos já está presente em 4 regiões do Estado

O Jaguariúna Tech, oficialmente lançado nesta quarta (22) na Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna – ACI, passa a oferecer a estudantes, e pessoas que desejam uma nova formação, cursos para programadores e desenvolvedores de software, uma plataforma de inovação online e totalmente gratuita. Em Jaguariúna, o programa será realizado em parceria com a Prefeitura e com apoio de escolas, empresas e entidades locais, e faz parte da iniciativa do Novo Futuro Tech, movimento cooperativo coordenado pelo deputado estadual Sérgio Victor (Novo), que já conta com mais de 16 mil alunos inscritos em capacitação gratuita e apoio para geração de empregos na área de tecnologia.

Participaram do lançamento do Jaguariúna Tech, Andréa Dias Lizun, secretária da Assistência Social, Júlio Ferreira representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Edgar Mello, representante da Secretaria da Educação, deputado Sérgio Victor, vereador Ton Proêncio, João Rodrigues dos Santos, presidente da ACI, a economista Marina Helena, pré-candidata a deputada federal pelo NOVO, além de representantes do Senai, CPFL, empresários ligados ao setor de tecnologia, entre outras entidades representativas da cidade.

Para o presidente da ACI, João Rodrigues dos Santos, o Jaguariúna Tech vai reforçar ainda mais a vocação da cidade. “Os novos cursos de tecnologia irão beneficiar não só a comunidade local, mas também cidades próximas, que pretendemos levar essa semente, promovendo ainda mais o desenvolvimento tecnológico da nossa região”.

Sérgio Victor fez a apresentação do programa e destacou a importância da educação e o potencial enorme, principalmente para estudantes do ensino médio. “Essa possibilidade de encontrar uma vocação, despertar o desejo de crescimento profissional, é muito importante para estudantes do ensino médio, porque muitos sairão dali direto para procurar um emprego. Daí a importância de oferecer e promover cursos de tecnologia, de robótica, de educação empreendedora e muitos outros que possam atrair os jovens, uma chance única de desenvolver essas habilidades e crescer na vida profissionalmente”, destacou.

Os mais de 180 cursos gratuitos e abertos para toda população de Jaguariúna são oferecidos pela Digital Innovation One (DIO), plataforma de cursos online com mais de 600 mil alunos, e são focados em programação e desenvolvimento de software, área com alta demanda de profissionais qualificados. Para auxiliar nos estudos, a comunidade de programadores do Vale do Paraíba, @DevJrBR, atenderá as dúvidas e pedidos de orientações em um grupo de alunos para tirar dúvidas e mentoria por whatsapp.

Para participar do Jaguariuna Tech, acesse o link do programa: www.novofuturo.online/jaguariunatech

Sobre o Novo Futuro Tech

O Novo Futuro Tech é um programa coordenado pelo deputado Sérgio Victor, que busca contribuir com a resolução do grave e complexo problema da falta de profissionais qualificados na área de tecnologia, em especial, em programação. De forma cooperativa, o programa oferece plataforma de ensino gratuita, apoio aos estudos com comunidades de programadores, direcionamento para empresas com vagas abertas e apoio de entidades e poder público para ampla divulgação social. Funciona como uma trilha de desenvolvimento com direcionamentos para oportunidade de emprego.

Impulsionadas ainda mais pela pandemia, empresas do setor de tecnologia estão crescendo e ampliando suas contratações, mas não encontram profissionais capacitados. “Existem muito mais vagas abertas na área de TI do que profissionais qualificados. O setor pode ter um apagão se nada for feito para a formação de novos profissionais na área, prejudicando muitas empresas que terão que interromper projetos por falta de equipe”, ressalta Sérgio Victor.

Com mais de 16 mil alunos inscritos, o Novo Futuro Tech contribui para o fortalecimento da comunidade de inovação no Vale do Paraíba e em quatro regiões do Estado de São Paulo. No Vale e Litoral Norte, o programa já foi implantado em quase 20 cidades, entre elas São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Cruzeiro, Campos do Jordão, Aparecida e está em fase final para o lançamento em mais 18 cidades da região e Estado.