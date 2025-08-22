Jaguariúna inicia coleta de sementes para produção de mudas nativas

Ação do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente fortalece projetos de arborização e restauração florestal na cidade.

O Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna deu início neste mês em diversas áreas públicas da cidade, como praças e o próprio “matrizeiro de sementes” localizado na Fazenda da Barra, a coleta de sementes de espécies nativas, etapa fundamental para a produção de mudas que serão utilizadas em ações de restauração florestal, arborização urbana e projetos ambientais do município.

A doação de mudas ocorre o ano inteiro e os interessados, munícipes ou produtores rurais, podem se dirigir à sede do departamento que fica na Rua Hilda David Dal’bo, 501, Bairro Guedes, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15h30.

A atividade tem como objetivo garantir a diversidade genética e a qualidade das mudas produzidas, fortalecendo iniciativas de preservação e recuperação das áreas verdes de Jaguariúna. Entre as espécies coletadas estão árvores nativas da região como paineira, imbiruçu, araribá, açoita cavalo, jatobá, tamanqueira, entre outras, que desempenham papel essencial na manutenção da biodiversidade, na proteção dos recursos hídricos e na melhoria da qualidade ambiental.

As sementes coletadas serão encaminhadas ao viveiro municipal, onde passarão por processos de beneficiamento e germinação até se transformarem em mudas prontas para o plantio. Posteriormente, essas mudas serão destinadas a programas municipais de reflorestamento, recuperação de nascentes, doação a produtores rurais e munícipes.

Com essa iniciativa, o município reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e com a promoção de práticas que contribuem para um futuro mais verde e equilibrado.

Foto: Divulgação