JAGUARIÚNA INTENSIFICA ATIVIDADES DE PREVENÇÃO NO OUTUBRO ROSA

Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo uma série de atividades voltadas à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, dentro da campanha Outubro Rosa. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade estão mobilizadas com palestras, rodas de conversa, consultas de enfermagem, coletas de exames preventivos e solicitação de mamografias.

Na UBS Nova Jaguariúna, no dia 24, às 8h, haverá uma palestra com a Dra. Meire e a enfermeira Emelly sobre o tema “A mulher e o câncer de mama no Brasil”. A unidade ainda oferece durante todo o mês consultas de enfermagem com orientações, testes rápidos, coletas de exames preventivos (CO) e solicitações de mamografias.

Na UBS Miguel Martini, uma roda de conversa focada na saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama foi realizada hoje, conduzida pelas enfermeiras Eliete e Amanda. A unidade também segue com as consultas de enfermagem, orientações, coletas de CO e mamografias.

Já a UBS 12 de Setembro mantém a oferta de consultas e exames durante o mês inteiro, com orientações e exames preventivos oferecidos pelos enfermeiros Leandro e Ana Laura.

A UBS Fontanella promoverá atividades educativas nesta sexta (18), às 14h, abordando as mulheres em locais de espera. A UBS Florianópolis organizará palestras sobre a saúde da mulher em várias datas ao longo do mês (17, 24 e 31 de outubro), sempre das 8h às 11h, com as enfermeiras Cinaks e Thaise. Da mesma forma, a UBS Guedes realizará uma roda de conversa no dia 29, às 8h, com o Dr. Pedro.

Na UBS Roseira de Baixo, haverá rodas de conversa sobre a prevenção do câncer de mama, além de um “Café com Palestra” sobre o câncer de mama e colo de útero, nos dias 21 e 28, e um evento especial no dia 30, às 8h, conduzido pela enfermeira Ana Carolina e a psicóloga Ana Paula.

Outras unidades, como a UBS Tanquinho, destacam a decoração temática e a busca ativa de pacientes para exames, além do envio de informes sobre prevenção e autoexame de mamas pelo WhatsApp.

A Casa da Mulher também é palco de importantes atividades, como rodas de conversa sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, auriculoterapia e oficinas de autoexame, e palestras com foco no climatério e suas disfunções hormonais, com café da manhã saudável. Essas ações serão conduzidas por profissionais como a enfermeira Adriana, a nutricionista Priscila e a psicóloga Tatiana.

Na área de Odontologia, a equipe decorou o espaço e está distribuindo kits de higiene bucal com orientações sobre o autocuidado e a prevenção do câncer de mama.

A campanha Outubro Rosa em Jaguariúna busca conscientizar a população feminina sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, oferecendo apoio, informações e exames preventivos, com o objetivo de salvar vidas.

Foto: arquivo