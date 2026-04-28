JAGUARIÚNA INTENSIFICA VACINAÇÃO NAS ESCOLAS E PROMOVE SEMANA ESPECIAL DE IMUNIZAÇÃO ENTRE JOVENS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, segue com a estratégia de vacinação nas escolas até o próximo dia 31 de maio, reforçando a importância da imunização de crianças e adolescentes.

Como parte da ação, o município promove a Semana de Intensificação da Vacinação nas Escolas, que acontece de 24 a 30 de abril, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e atualizar as carteirinhas dos estudantes.

Nesta semana, as equipes de saúde estarão presentes em diversas unidades escolares. Hoje, a ação é realizada na Escola Oscarlina Pires Turato, no bairro Tanquinho Velho, atendendo estudantes com idades entre 9 e 19 anos.

Durante a atividade, será feita a revisão das carteirinhas de vacinação e a aplicação das doses necessárias. Estão sendo disponibilizadas as vacinas contra o HPV, meningite meningocócica ACWY e tríplice viral.

O atendimento ocorre no período da tarde, das 13h30 às 15h30, com equipes preparadas para orientar os alunos e garantir a segurança durante a vacinação.

Foto: divulgação