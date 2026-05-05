Luan Santana, Natanzinho Lima e Panda são confirmados no Jaguariúna Rodeo Festival 2026

Evento será realizado de 18 a 26 de setembro, em Jaguariúna, e integra o Circuito Sertanejo

O Jaguariúna Rodeo Festival 2026 já tem seus primeiros nomes confirmados. Luan Santana, Natanzinho Lima e Panda foram anunciados, até o momento, como atrações da 37ª edição do evento, que acontecerá entre os dias 18 e 26 de setembro, em Jaguariúna.

Considerado um dos principais rodeios do país, o festival reunirá shows musicais, provas de arena e atrações ligadas ao universo sertanejo. A edição de 2026 também fará parte do Circuito Sertanejo, iniciativa que reúne grandes eventos do gênero no Brasil.

Luan Santana retorna ao evento como um dos principais nomes da música sertaneja nacional. Natanzinho Lima também está entre os confirmados, reforçando a presença de artistas em destaque no cenário atual. Já Panda passa a integrar o line-up anunciado pela organização, ampliando a lista de atrações da programação.

De acordo com informações divulgadas até esta terça-feira, 5 de maio de 2026, a grade completa de shows ainda será anunciada. Os ingressos já estão à venda na Total Ingressos, com opções em diferentes setores para o público.

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