JAGUARIÚNA JÁ TEM MAIS DA METADE DA POPULAÇÃO TOTALMENTE VACINADA CONTRA A COVID

O SUS já aplicou mais de 77.000 doses da vacina contra o Covid na cidade

Jaguariúna superou nesta semana a marca dos 50% da população da cidade totalmente vacinada contra a Covid-19. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, um total de 29.455 pessoas recebeu as duas doses ou dose única do imunizante até esta quarta-feira, dia 15 de setembro, o que dá 50,8% da população do município, de cerca de 58 mil habitantes. O índice é superior ao do Estado de São Paulo (48%) e do Brasil (36%).

A cidade também já vacinou 82,3% da população com a primeira dose contra a Covid, ou 47.716 pessoas, além de outras 201 com a terceira dose, totalizando 77.372 doses aplicadas.

“É uma alegria muito grande poder divulgar que mais da metade dos moradores de Jaguariúna já está com o esquema vacinal completo e mais de 82% já receberam ao menos a primeira dose. É o resultado de todo um trabalho que nos deixa orgulhosos e na esperança de que vamos superar a pandemia com a vacinação”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. “Os números de mortes e de novos casos despencaram e isso é reflexo direto da imunização das pessoas”, completou.

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria, de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h. Para ser imunizado, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão.

Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”. A Secretaria de Saúde recomenda trazer a ficha do cadastro impressa, para agilizar o atendimento.