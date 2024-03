JAGUARIÚNA LANÇA PROGRAMA ‘EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA’ NA REDE PÚBLICA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou nesta quinta-feira, dia 21 de março, o programa “Educação Empreendedora que transforma Jaguariúna”. O evento foi realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide e diretores e coordenadores de ensino da rede pública de Jaguariúna.

Durante o evento, também foi firmada a renovação da parceria entre a Prefeitura e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para 2024, com o objetivo de fortalecer o trabalho na rede.

Segundo a Secretaria de Educação, o “Educação Empreendedora” tem o objetivo de servir como ferramenta para os educadores estimularem os alunos a desenvolverem ideias inovadoras e autônomas, a partir da correlação entre conhecimento, comportamento e aprendizagem efetiva e emocional.

Os alunos da rede municipal de ensino terão conteúdos de empreendedorismo fornecidos pelo Sebrae por meio de material digital, bem como a orientação de professores para desenvolverem propostas empreendedoras.

Além desses conteúdos, a formação dos alunos contará com materiais fornecidos através de convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Currículo em Ação: Projeto de convivência do 1º ao 5º anos e Projeto de Vida: do 6º ao 9º Anos), além de aulas digitais disponibilizadas na plataforma CMSPWEB com o tema “Turismo e Empreendedorismo”, para o primeiro semestre deste ano.

Segundo a Secretaria de Educação, no final do ano letivo, alunos e professores farão a apresentação das atividades desenvolvidas em 2024.

Fotos: Ivair Oliveira