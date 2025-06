Jaguariúna leva ação de saúde e prevenção gratuita à Vila Guilherme neste sábado

Partiu Prev Perifa terá testes rápidos, orientações e distribuição de preservativos

A Prefeitura de Jaguariúna promove neste sábado, dia 7 de junho, das 16h às 20h, na Praça Doutor Celso de Ataliba Moraes, na Vila Guilherme, a Partiu Prev Perifa, uma ação de saúde e prevenção.

Voltado especialmente para áreas de maior vulnerabilidade social, o evento vai oferecer informações sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites virais, além de orientações sobre gravidez na adolescência.

Jaguariúna foi uma das três cidades selecionadas pela Universidade de São Paulo (USP), ao lado de Americana e Amparo, para sediar a iniciativa, realizada em parceria com o Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS do Estado de São Paulo (CRT/AIDS).

Durante o evento, profissionais de saúde – entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos do CRT e da Vigilância Epidemiológica de Jaguariúna, com apoio de voluntários da UniFAJ – farão testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição gratuita de preservativos e acesso a métodos de prevenção.

“Essa é uma oportunidade importante para levar cuidados de saúde à população que, devido ao horário de trabalho, não consegue acessar as Unidades Básicas de Saúde durante a semana”, destacou a Secretaria de Saúde.

A Praça Doutor Celso de Ataliba Moraes está localizada na Rua Tomaz Jasso, s/nº, na Vila Guilherme. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

