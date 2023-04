JAGUARIÚNA LIBERA USO DE MÁSCARAS FACIAIS EM UBSs, CONSULTÓRIOS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE

O uso de máscaras não é mais obrigatório nas unidades básicas de saúde (UBSs), Vigilância Epidemiológica, Vetores, Vigilância Sanitária, farmácias e Dispensário de Medicamentos de Jaguariúna. A medida também vale para consultórios médicos, laboratórios e serviços administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.

A nova orientação foi divulgada nesta terça-feira, dia 18 de abril, pela Secretaria de Saúde de Jaguariúna e atende à atualização da Nota Técnica 04/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada no último dia 3 de abril.

O novo texto recomenda uso de máscara de proteção facial para os seguintes casos:

– Pessoas com mais de 65 anos de idade, com alguma imunodeficiência, com comorbidades;

– Pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para Covid-19 e seus acompanhantes;

– Pessoas que tiveram contato próximo com caso confirmado durante o período de transmissibilidade da doença (últimos 10 dias);

– Profissionais que fazem a triagem;

– Profissionais do serviço de saúde hospitalar, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação de pacientes, como, por exemplo, as enfermarias, os quartos, as unidades de terapia intensiva, as unidades de urgência e emergência, os corredores das áreas de internação etc;

– Situações em que houver a indicação do uso de máscara facial como equipamento de proteção individual (EPI) para profissionais de saúde, em qualquer área do serviço de saúde.

Foto: divulgação