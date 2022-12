JAGUARIÚNA LIDERA NA RMC E É DESTAQUE NACIONAL EM AÇÕES AMBIENTAIS

A conquista recente de dois prêmios na área ambiental coloca

Jaguariúna como referência nacional e destaque na Região

Metropolitana de Campinas (RMC) no âmbito das ações globais de ESG,

sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança.

Jaguariúna venceu o 8° Prêmio Ação Pela Água, promovido pelo

Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e

Jundiaí (Consórcio PCJ), e ficou em primeiro lugar dentre as cidades

da RMC no Prêmio Município Agro Paulista 2022, concedido pelo Governo

do Estado de São Paulo.

O Programa Bacias Jaguariúna, um projeto que promove a recuperação e

preservação de margens de rios, córregos e nascentes, foi o

responsável por colocar o município na primeira colocação do prêmio

do Consórcio PCJ, o “Oscar da Água”. A cidade é cortada por três

importantes mananciais: os rios Jaguari, Atibaia e Camanducaia.

O programa promove o estímulo à recuperação e conservação de

áreas importantes para a manutenção da qualidade e da quantidade de

água – como margens de rios, córregos e nascentes. Quando essas áreas

são devidamente protegidas, permitem que a natureza gere benefícios

para a população da região, os chamados serviços ambientais.

Já o Prêmio Município Agro Paulista é oferecido pelo Governo de São

Paulo aos municípios que adotam iniciativas sustentáveis e inovadoras

para o fortalecimento do agronegócio no estado. Jaguariúna ficou entre

as 50 melhores do Estado (45ª posição) e em 1º na RMC.

100% DE ESGOTO TRATADO

Neste ano, Jaguariúna também concluiu a obra que integra um conjunto

de ações para ampliar o tratamento de efluentes na cidade. Com isso, o

tratamento de esgoto na área urbana passou de 85,81% para 100%. Foi

construída uma rede de esgoto para coletar e interligar todo o efluente

dos bairros Nova Jaguariúna 1, 2 e 3, Colina do Castelo e Jardim

Botânico até a estação elevatória de esgoto bruto 2, localizada no

bairro Nova Jaguariúna. Dali, o esgoto é encaminhado à estação

elevatória de esgoto da Praça das Andorinhas e, depois, até a

Estação de Tratamento Camanducaia.

NOVA ETA

A Prefeitura de Jaguariúna também finalizou a construção da

Estação de Tratamento de Água (ETA) 5, que amplia a capacidade de

abastecimento da cidade em 50 litros por segundo. A unidade já está em

operação em fase de testes, passando pelos últimos ajustes. Orçada

em R$ 3,1 milhões, com recursos do Finisa (Financiamento à

Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal, a obra

representa a retomada de investimentos na área de abastecimento de

água.

“O conjunto dessas ações representa um dos maiores investimentos

públicos da história de Jaguariúna em saneamento e abastecimento de

água. São ações que visam atender bem a população da cidade para

as próximas décadas, acompanhando o desenvolvimento de Jaguariúna”,

afirma a vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente de Jaguariúna,

Rita Bergamasco.