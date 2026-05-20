JAGUARIÚNA LIDERA RANKING DE QUALIDADE DE VIDA NO CIRCUITO DAS ÁGUAS

Jaguariúna é a melhor cidade em qualidade de vida dentro do Circuito das Águas Paulista, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20). A cidade somou 69, 94 pontos, superando a média nacional, que ficou em 63,40 pontos.

O IPS mede a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais. Cada cidade recebe uma nota de 0 a 100 e uma posição no ranking nacional.

Na soma geral de todos os critérios, Jaguariúna ficou à frente dos outros oito municípios do Circuito das Águas Paulista. Além disso, a cidade apresentou uma melhora no índice, em relação ao ano anterior. Em 2025, Jaguariúna somou 69,49 pontos.

O resultado do IPS comprova o êxito das ações do poder público municipal na promoção de políticas públicas em áreas essenciais da vida do morador, como educação e saúde, por exemplo.

Todos os dados que formam o índice são retirados de bases públicas como DataSUS, IBGE, Inep, MapBiomas, Anatel, Cadastro Único e Conselho Nacional de Justiça.

Dentro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Jaguariúna ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Campinas (70 pontos) e Hortolândia (70,02 pontos). Levando em conta todos os municípios brasileiros, Jaguariúna ficou com a 34ª posição.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO CIRCUITO DAS ÁGUAS

1º LUGAR – JAGUARIÚNA (69,94 pontos)

2º LUGAR – LINDÓIA (69,08 pontos)

3º LUGAR – AMPARO (67,51 pontos)

4º LUGAR – PEDREIRA (67,26 pontos)

5º LUGAR – HOLAMBRA (66,59 pontos)

6º LUGAR – SERRA NEGRA (66,24 pontos)

7º LUGAR – MONTE ALEGRE DO SUL (65,89 pontos)

8º LUGAR – ÁGUAS DE LINDÓIA (65,28 pontos)

9º LUGAR – SOCORRO (63,76 pontos)

Foto: arquivo