JAGUARIÚNA PASSA A OFERECER BIÓPSIA DE MAMA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

A partir deste mês, Jaguariúna dá um importante passo na saúde pública ao iniciar a oferta do procedimento de bópsia de mama na rede municipal. A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria de Saúde e a Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), fortalecendo a especialidade de mastologia clínica na cidade e garantindo um atendimento mais completo para as mulheres.

A mastologia clínica desempenha um papel essencial no diagnóstico e tratamento de doenças mamárias, como o câncer de mama. O trabalho dos mastologistas clínicos é fundamental para a identificação precoce de alterações nas mamas, o que pode ser determinante para a eficácia do tratamento e a sobrevivência das pacientes. No Sistema Único de Saúde (SUS), essa especialidade possibilita que as mulheres tenham acesso a exames de rastreamento, como a mamografia, e recebam orientação sobre fatores de risco.

Com a incorporação da bópsia de mama na rede pública, Jaguariúna fortalece ainda mais o atendimento à saúde da mulher. A bópsia é um exame essencial para o diagnóstico preciso de nódulos suspeitos ou outras alterações mamárias identificadas em exames de imagem. No contexto do câncer de mama, ela tem um papel crucial na confirmação da presença de células malignas, permitindo a definição do tratamento mais adequado para cada paciente.

“O procedimento é realizado de forma minimamente invasiva, proporcionando resultados rápidos e precisos. Além de auxiliar no rastreamento e na detecção precoce da doença, a bópsia de mama contribui para a redução de diagnósticos errados e evita tratamentos desnecessários, garantindo mais segurança e eficiência no cuidado das pacientes”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Conceição Camilo.

Para ser atendida pela especialidade de mastologia, a paciente deve ser encaminhada por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou pelo Centro de Especialidades Médicas, conforme protocolo estabelecido. O encaminhamento é avaliado pela Central de Regulação, que classifica a prioridade de cada caso. Já a solicitação da bópsia de mama deve ser feita pelo mastologista responsável pelo atendimento.

Garantir o acesso ao procedimento de bópsia de mama no SUS representa um avanço significativo para a saúde pública de Jaguariúna. A iniciativa não apenas melhora a qualidade do atendimento oferecido às mulheres, mas também contribui para um enfrentamento mais eficaz do câncer de mama, aumentando as chances de cura e promovendo mais qualidade de vida para as pacientes.

Foto: divulgação