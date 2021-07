JAGUARIÚNA REALIZA MAIS DE 2,4 MIL ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL NO 1º SEMESTRE

Jaguariúna realizou mais de 2,4 mil atendimentos na área da saúde animal apenas no primeiro semestre deste ano. O número já é praticamente o mesmo do registrado em todo o ano passado. Segundo dados do Departamento de Zoonoses e Bem-estar Animal da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, de janeiro a junho de 2021 foram feitos 2.428 atendimentos contra 2.445 registrados nos 12 meses de 2020. Os números refletem a política de bem-estar animal adotada pelo Município, que fez Jaguariúna ser reconhecida como uma das melhores cidades amigas dos animais pela World Animal Protection (WAP).

De acordo com a veterinária e diretora do Departamento de Zoonoses e Bem-estar Animal, Débora Conceição Barbosa Moreira Fattore, no primeiro semestre deste ano Jaguariúna realizou 1.859 atendimentos gerais, 42 cirurgias eletivas e 527 castrações de cães e gatos. “No ano passado, tivemos que suspender as atividades por um período de quatro meses por conta da Covid-19 e, neste ano, melhoramos o nosso quadro clínico para ampliar o atendimento”, explica Débora.

A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, lembra que a Prefeitura, desde 2017, vem realizando várias ações na causa animal. “Trabalhamos passo a passo, implementando um serviço inédito no Município, realizando parcerias e conseguindo voluntários. Temos uma equipe engajada e responsável e, mesmo em tempos de pandemia, todos os serviços foram preservados”, disse Maria do Carmo.

Segundo José Eduardo Chaib de Moraes, coordenador e médico veterinário da Secretaria de Saúde, a política de proteção aos animais implementada pela Prefeitura de Jaguariúna é determinante para o alcance dos resultados. “Jaguariúna construiu uma linda história na área de saúde animal, fomos inovadores em várias frentes e com bons resultados. Contamos com equipe que atende diversas ocorrências relacionadas a zoonoses e animais. Fomentamos a medicina veterinária legal para apoiar as ações contra maus-tratos em parceria com a Polícia Municipal, entre outras importantes ações”, afirma.

AMIGA DOS ANIMAIS

Jaguariúna está entre as melhores cidades amigas dos animais conforme premiação criada pela World Animal Protection, em parceria com a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Organização Pan-americana de Saúde (Opas). Em 2020, o município ficou em 8º lugar, na categoria “Estruturas e políticas efetivas e sustentáveis”. Em 2019, na primeira edição do concurso, a cidade ficou em 15º lugar.

A cidade reconheceu a causa animal como uma das prioridades, adotando na lei orçamentária do município recursos para desenvolver a política municipal de saúde animal, que é referência no Brasil. A prefeitura adquiriu em 2020 um veículo equipado para atendimento clínico de animais para atendimento gratuito em bairros da cidade, o Castramóvel.

A Prefeitura também mantém parcerias com ONGs e clínicas veterinárias, realiza trabalhos como o programa de adoção de cães e gatos, além do serviço do Posto de Atendimento Veterinário e o controle de reprodução animal.

CENSO ANIMAL

Neste ano, a prefeitura iniciou o censo animal, com o objetivo de contar e identificar os animais domésticos na cidade. É a primeira vez que esse tipo de levantamento é feito em Jaguariúna. Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, “essas informações serão muito importantes para melhorar a saúde dos animais, para verificar se a castração está sendo eficiente, conhecendo a real vulnerabilidade para diminuir os maus-tratos”.

UNIDADES E SERVIÇOS:

– Posto de Atendimento Médico Veterinário (PAMV)

– Castramóvel

– Censo Animal

– Mais de 400 atendimentos/mês

– Centro Cirúrgico Veterinário

– Centro de Diagnóstico e Especialidades Veterinárias

– Centro de Captura, Castração e Soltura de gatos

– Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ)

SAIBA MAIS:

Posto de Atendimento Médico Veterinário (PAMV)

Endereço: Parque Américo Tonietti s/n, Roseira de Baixo

Telefone: 3837-4077

Castração cães e gatos: agendamento pelo telefone 156

Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ)

Endereço: Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, km 127 – Tanquinho Velho

Telefone: 3837-3960

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Até junho de 2021

Atendimentos gerais: 1.859

Cirurgias eletivas: 42

Castrações: 527

Total: 2.428

Janeiro a dezembro de 2020

Atendimentos gerais: 1.800

Cirurgias eletivas: 66

Castrações: 579

Total: 2.445