Jaguariúna recebe cinco respiradores do governo do Estado

A Prefeitura de Jaguariúna recebeu do Governo do Estado de São Paulo cinco respiradores que serão utilizados para tratamento intensivo de pacientes com Covid-19 na cidade. Agora, o município conta com 20 aparelhos.

Os equipamentos foram liberados nesta terça-feira, dia 9 de junho, e fazem parte de um pacote de 122 aparelhos encaminhados para sete regiões do Estado.

Em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), foram liberados 42 respiradores. Jaguariúna foi a única cidade da RMC com menos de 100 mil habitantes a ser beneficiada com cinco aparelhos.

Indaiatuba, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia e Sumaré também receberam cinco equipamentos. Nova Odessa recebeu dois respiradores, e Campinas, dez.

“O coronavírus atinge principalmente a parte pulmonar. Nos casos moderados e graves de Covid-19, que evoluem para a necessidade da máquina, esse equipamento substitui a respiração. Faz toda a diferença”, explicou a médica clínica Beatriz Durlacher Arantes de Souza, do Hospital Municipal Walter Ferrari.

Segundo o Governo do Estado, o critério de distribuição é técnico e leva em conta a estrutura e as condições de abertura de novos leitos, permitindo ampliação da rede e da capacidade de atendimento.