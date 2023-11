JAGUARIÚNA RECEBE ‘HAMBURGADA FESTIVAL’ NESTE FIM DE SEMANA

Jaguariúna recebe neste final de semana, no Boulevard do Centro Cultural, o Hamburgada Festival, evento que conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Serão três dias de muito sabor, boa música e entretenimento para toda a família, com áreas para pets e crianças. O evento começa nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, das 18h às 22h. No sábado e domingo, dias 11 e 12, será das 12h às 22h.

Os organizadores do evento prometem oferecer 30 versões de hambúrgueres artesanais de cinco diferentes hamburguerias, além de bebidas e muito rock and roll.

A entrada é gratuita. A organização do evento pede, a quem quiser colaborar, doações de alimentos para o Natal Solidário.