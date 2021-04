Jaguariúna recebe mais 1.410 doses de vacina contra a Covid-19; Vacinação a partir de 65 anos começa nesta quarta

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta segunda-feira (19) mais 1.410 doses de vacina contra a Covid-19, todas da AstraZeneca/Oxford.

As novas doses já deverão ser utilizadas na aplicação da primeira dose para a população a partir de 65 anos, cuja vacinação em Jaguariúna começou nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes, no Parque Santa Maria, das 8h às 13h.

Segundo a Secretaria de Saúde, ainda não há previsão para a chegada de novos lotes de vacina nos próximos dias.

Até esta segunda-feira, Jaguariúna já havia vacinado 6.234 pessoas com a primeira dose contra a Covid-19 e 3.786 com a segunda doses, totalizando 10.020 doses aplicadas no município desde o início da Campanha Nacional de Imunização.