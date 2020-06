Jaguariúna recebe mais dois respiradores do governo estadual

O Hospital Municipal Walter Ferrari, de Jaguariúna, recebeu do governo estadual mais dois respiradores, aparelhos que são essenciais para o tratamento intensivo de pacientes com Covid-19. Na semana passada, o Estado já havia entregue cinco equipamentos à Prefeitura de Jaguariúna. Com mais esses dois aparelhos, a cidade passa a contar agora com 22 respiradores, mais que o dobro do que havia no início da pandemia.

No total, o Governo de São Paulo distribuiu nesta terça-feira (16) 104 respiradores para hospitais localizados em 17 cidades de diversas regiões do Estado. Os novos equipamentos permitirão a ampliação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para garantir atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus que estão em estado grave. Para a região de Campinas, foram destinados mais 30 novos aparelhos.

Segundo o Governo do Estado, o critério de distribuição é técnico e leva em conta a estrutura e as condições de abertura de novos leitos, permitindo ampliação da rede e da capacidade de atendimento.