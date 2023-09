Jaguariúna Rodeio Festival anuncia vencedores do tradicional concurso de rei e rainha

Com mais de 2,5 milhões de votos pelo G1, competição faz parte de clássica ação clássica dos rodeios do país

Chegou o momento de coroar os novos membros da realeza do Jaguariúna Rodeio Festival! O evento, que acontece entre os dias 22 e 30 de setembro, anuncia os grandes vencedores do concurso de Rei e Rainha, uma cerimônia tradicional e muito aguardada dos rodeios de todo o país.

Após três fases de muito sucesso, a ação totaliza 2,5 milhões de votos e conta com o valor íntegro da premiação e benefícios de mais de 70 mil reais.

Quem será coroada como rainha do Jaguariúna Rodeio Festival 2023 será Lívia Miano (32,80%), de Morungaba. A princesa, que é da cidade onde ocorre a celebração, é Maria Luiza Leme (23,30%) e, em terceiro lugar, com o título de Miss, vem Helen Alegre (23,03%), de Mogi Mirim.

Já na categoria masculina, que é celebrada desde 2021 como um grande diferencial dos rodeios brasileiros, Felipe Antunes (32,36%), de Mogi Mirim, chega para ser coroado como rei do Jaguariúna Rodeio Festival. A nomeação da realeza continua com Elder Ramos (23,44%), de Miracatu, que recebe o título de príncipe e, em seguida, Ricardo Pires (17,50%), de Serra Negra, como Miss.

A cerimônia de entrega das faixas acontece no primeiro dia de evento, 22 de setembro, mas os membros realeza deste ano participam de todos os dias de celebração.

As vendas do Jaguariúna Rodeo Festival estão abertas no site Totalacesso.com. Confira o line-up completo do evento:

Dia 22 – Henrique & Juliano, Thiaguinho, Locos e Clayton & Romário

Dia 23 – Lynyrd Skynyrd, Zé Neto & Cristiano, Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio

Dia 29 – Ana Castela, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, DJs KVSH e Malifoo

Dia 30 – Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis