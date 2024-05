Jaguariúna Rodeo Festival 2024: Luan Santana é a Mais Nova Atração Confirmada para a Festa

O Jaguarúna Rodeo Festival, um dos eventos mais aguardados e prestigiados do calendário de festivais do Brasil, anunciou recentemente uma adição de peso ao seu lineup já estelar para a edição de 2024. Luan Santana foi confirmado como atração para o dia 20 de setembro, prometendo levar os fãs à loucura com seus hits contagiantes e sua performance cativante.

Unindo o melhor do universo sertanejo, o Jaguarúna Rodeo Festival torna-se palco não apenas para o talento de Luan Santana, mas também para outras duas atrações igualmente emocionantes que já estavam confirmadas para o mesmo dia: Ana Castela e a lendária dupla Chitãozinho & Xororó.

Com essa adição, o dia 20 de setembro promete ser uma jornada inesquecível através dos sucessos que marcaram época e os hits mais recentes que dominam as paradas de sucesso. Os fãs podem esperar uma noite de pura energia, diversão e emoção, enquanto desfrutam de performances de alguns dos maiores nomes da música sertaneja.

O Jaguarúna Rodeo Festival é conhecido não apenas por sua incrível seleção de artistas, mas também por sua atmosfera única e animada, que atrai multidões de todas as partes do país. Com uma mistura de música de qualidade, entretenimento e tradições do rodeio, o festival promete oferecer uma experiência verdadeiramente memorável para todos os presentes.

Para os amantes da música sertaneja e para aqueles que buscam uma experiência festiva única, o Jaguarúna Rodeo Festival 2024 promete ser um evento imperdível. Prepare-se para dançar, cantar e se emocionar em uma noite que ficará gravada na memória de todos os presentes.