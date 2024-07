JAGUARIÚNA SEDIA FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES NESTA QUARTA

Gestores de 40 prefeituras estão inscritos para o evento que compartilha avanços tecnológicos nos municípios e soluções disponíveis voltadas para a transformação digital dos serviços públicos; fórum também certifica Prefeituras Inovadoras na região

Jaguariúna sedia nesta quarta-feira (10) o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes para prefeituras da região, encontro que reunirá prefeitos, gestores, servidores, vereadores e especialistas para tratar sobre o uso de tecnologia e transformação digital dos serviços públicos. O evento é uma realização da Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna e acontece no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) – Campus I, no Jardim Dom Bosco. A abertura está marcada para as 8h45.

Representantes de 40 prefeituras estão inscritos para o encontro que visa promover a troca de experiências entre os gestores municipais e facilitar o acesso a soluções inovadoras. Prefeitos e gestores de Americana, Campinas, Indaiatuba, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Paulínia e Valinhos compartilham os avanços tecnológicos e mostram como as cidades têm investido em novas tecnologias visando melhorar o atendimento aos cidadãos.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades e devem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd. As vagas são limitadas.

PREFEITURA INOVADORA

Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também reconhecerá as prefeituras inovadoras da região. Para a seleção, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Jaguariúna foi uma das escolhidas como Prefeitura Inovadora pela implantação do aplicativo Cidadão Mais. Lançado no último dia 2 de abril pela prefeitura de Jaguariúna, o novo app concentra todos os principais serviços das secretarias municipais, facilitando e agilizando o acesso dos cidadãos.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas

10 de julho de 2024 – Jaguariúna

Local: UniFAJ Campus I – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco | Jaguariúna (SP)

Início: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo imprensa@redecidadedigital.com.br ou pelo WhatsApp (41)3015-6812

Fonte: Rede Cidade Digital