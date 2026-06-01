Jaguariúna será tema da Império de Casa Verde no Carnaval de São Paulo em 2027

Escola de samba anunciou enredo que vai destacar a história, a cultura, as tradições e a força da cidade como Capital Country do Brasil

Jaguariúna será destaque no Carnaval de São Paulo em 2027. A cidade foi escolhida como tema do próximo desfile da tradicional Império de Casa Verde, uma das mais conhecidas escolas de samba do carnaval paulista.

O anúncio foi feito na noite de sábado, dia 30, durante a celebração dos 32 anos da agremiação, na quadra da escola, na capital paulista. Na ocasião, também foi lançado oficialmente o enredo “Sob o céu do interior brilha o sonho caipira: Jaguariúna, a Capital Country do Brasil”. A informação também foi divulgada pela imprensa nacional. ([CNN Brasil][1])

A proposta da escola é levar para o Sambódromo do Anhembi aspectos da história, da cultura, das tradições e dos símbolos que tornaram Jaguariúna referência no universo sertanejo e country no país.

Durante a apresentação do enredo, foram retratados elementos ligados à identidade do município, como o homem do campo, a onça-preta, as águas do Rio Jaguari e a festa de peão. O projeto carnavalesco será desenvolvido pelo carnavalesco Fábio Ricardo.

Reconhecida nacionalmente por sua tradição no segmento country, Jaguariúna ganhará projeção para milhões de pessoas durante um dos maiores espetáculos culturais do país. A expectativa é que o desfile contribua para fortalecer a divulgação turística e cultural da cidade.

O prefeito Davi Neto destacou a importância da homenagem para o município.

“Uma escola como a Império, com a força que tem, levar o nome de Jaguariúna ao Brasil é algo que engrandece muito a nossa cidade”, afirmou.

A noite de festa também contou com a presença das escolas coirmãs Mocidade Alegre e Barroca Zona Sul, reunindo sambistas, comunidade e admiradores do carnaval paulista.

Fundada em 27 de fevereiro de 1994, a Império de Casa Verde tem como cores o azul e o branco, e como símbolos o tigre e a coroa. A escola-madrinha da agremiação é a Camisa Verde e Branco.

Com o enredo sobre Jaguariúna, a Império de Casa Verde promete levar ao Anhembi um desfile marcado pela valorização das raízes do interior, pela celebração da cultura caipira e pela força de uma cidade que se consolidou como referência nacional em tradição sertaneja e country.

Fonte: Império de Casa Verde e Prefeitura de Jaguariúna

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[1]: https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/carnaval/carnaval-imperio-de-casa-verde-anuncia-enredo-para-2027/?utm_source=chatgpt.com “Carnaval: Império de Casa Verde anuncia enredo para 2027”