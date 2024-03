JAGUARIÚNA SERVE COMO MODELO NA IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL EM OUTROS MUNICÍPIOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Assistência Social, participou nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, de um encontro virtual com os gestores da assistência social dos municípios que integram as Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads). O objetivo da reunião foi debater sobre a importância da implantação do setor de Vigilância Socioassistencial em municípios de porte I e II.

No encontro, Jaguariúna foi convidada a apresentar sua experiência como pioneira na regulamentação desse serviço. Além disso, a secretaria municipal de assistência social também expôs a elaboração do plano de implantação, bem como o processo de desenvolvimento e as ações a serem desenvolvidas.

A Vigilância Socioassistencial, ao mesmo tempo que é uma função da Política de Assistência Social e um objetivo do Sistema Único de Assistência Sociais (SUAS), é um serviço de levantamento de informações territoriais, vulnerabilidades e riscos sociais específicos de cada município, que tem por finalidade ajudar no planejamento de ações de caráter preventivo na área social.