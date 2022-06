JAGUARIÚNA TEM 8 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PREMIADOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA

Oito alunos de sete escolas da rede municipal de ensino de Jaguariúna foram premiados na OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) 2019 e 2021. Todos receberam medalha de bronze. A premiação foi entregue nesta segunda-feira, dia 20 de junho, no Centro de Convenções da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Os medalhistas participaram da cerimônia, juntamente com seus respectivos responsáveis, coordenadores das unidades de ensino e do supervisor Nivail Cozoli. As professoras Bruna Guidotti Ribeiro de Miranda e Luzia Maria Carloto Sarti também foram homenageadas pelo trabalho realizado nas escolas onde atuam em Jaguariúna.

Além das medalhas, os alunos também receberam certificados e uma camiseta da OBMEP. Na chegada a Jaguariúna, participaram de uma confraternização com direito a lanches no McDonald’s. Jaguariúna também participa da edição deste ano da OBMEP, que terá a segunda fase no próximo dia 8 de outubro.

“Essa premiação serve de estimulo para o estudo da matemática e esperamos que novos alunos sejam premiados no futuro. É sempre um orgulho para o município ter nossos alunos premiados em competições nacionais”, disse a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão.

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática) e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Confira a relação de alunos de Jaguariúna premiados na OBMEP:

Ana Laura Rodrigues Leite, da escola Maria Tereza Piva

Rafael Oliveira Cançado, da escola Mário Bergamasco

Samuel Rocha de Araújo, da escola Irineu Espedito Ferrari

Pietro Tiago Pedreira Amaral, da escola Amâncio Bueno

Carolina Morandi Pegorari, da escola Amâncio Bueno

Mariana Assis Gomes, da escola Sada Salomão Hossri

Michel Mian, da escola Franklin de Toledo Piza Filho

José Elias Leão Martins, da escola Adone Bonetti